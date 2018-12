De Jong troeft Wüst af op 3000 meter

Van den Berg pakt Nederland­se titel op kilometer baanwiel­ren­nen

18:13 Baanwielrenner Roy van den Berg heeft de Nederlandse titel veroverd op de 1 kilometer tijdrit. De 30-jarige baanwielrenner bracht in Apeldoorn 1.01,597 op de klok en was daarmee ruim sneller dan Sam Ligtlee. Die pakte zilver in een tijd van 1.02,926. Het brons was voor Stephan Habets in 1.04,126.