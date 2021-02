De Jong vecht zich naar wereldtitel: ‘Ik vermoordde mezelf gewoon onderweg’

Samenvatting Dumfries na nederlaag: ‘We moeten hier over gaan praten’

10 februari Denzel Dumfries wist niet wat hij meemaakte tijdens de eerste helft van het verloren uitduel van PSV bij Ajax (2-1) in de kwartfinale van de KNVB-beker. ,,We kwamen overal te laat en slaagden er niet in compact te spelen. We hadden de intentie om meer vooruit te spelen. Maar de afstand naar hun doel bleef zo groot.”