De Jong, Wüst en Wijfje grijpen naast medailles op 1500 meter, Noorse Wiklund verrast met goud

Het is opeens dringen geblazen op het kunstgras van Erve Asito

13 februari ALMELO - Het vaak verfoeide kunstgras van Heracles blijkt in de vrieskou een uitkomst te zijn. Go Ahead Eagles en NEC wijken al uit naar Erve Asito. Vanavond speelt Heracles er zelf, tegen Ajax. Over de kou maakt niemand zich echt druk.