De Knegt benieuwd naar eerste wereldbekercross

Daarin ontbreken onder anderen Mathieu van der Poel, Lucinda Brand en Marianne Vos, allen deze maand nog actief op de weg. Van der Poel is de regerend wereldkampioen, Brand en Vos pakten vroeg in het jaar respectievelijk zilver en brons op het WK.

,,Bij de mannen is verder de gehele top aanwezig in de Verenigde Staten, met uitzondering van Wout van Aert. Ik ben benieuwd hoe de krachtsverhoudingen liggen in deze eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen net na de zomer”, zegt De Knegt. Hij staat zaterdag met Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, Sieben Wouters, Stan Godrie en Maik van der Heijden aan de start bij de elitemannen in Iowa City en een week later in het Amerikaanse Waterloo.