De kopgroep met Evert kan ik bijna aanraken

LIVE | Verstappen zet mooie tijd neer op derde testdag in Barcelona

9:29 Max Verstappen reed afgelopen woensdag bij de eerste testdag liefst 168 rondes over het Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, waarmee hij een totale afstand van 781 kilometer aflegde. Gisteren werd de nieuwe RB16 getest door zijn teamgenoot Alexander Albon, op deze derde testdag in zonnig Barcelona is het weer de beurt aan Verstappen. Ochtendsessie: 9.00 - 13.00 uur Middagsessie: 14.00 - 18.00 uur