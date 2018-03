De Kort en Teunissen stappen af in Parijs-Nice

Dreun voor FC Twente: ‘We moeten verdomme zelf punten pakken’

9:23 ALMELO – Muisstil was het in de kleedkamer bij FC Twente. Weer verloor de ploeg, opnieuw volgde een knauw. Het vertrouwen in een goede afloop? „Dat is er nog. Zeker”, knikte Peet Bijen na de 2-1 nederlaag bij Heracles.