De krankzinnige tackle van Éric Cantona

terug naar 2010 In een normaal seizoen is FC Twente allang kampioen

4 april Zelden was er een ploeg zo constant als het FC Twente van 2010. Winnen is een gewoonte dat seizoen, lopende bandwerk, zo lijkt het wel. Ook de uitwedstrijd bij VVV, vooraf bestempeld als een lastige opdracht, wordt gewonnen. Het wordt in Venlo 2-0 voor de koploper, die de serie van een kampioen neerlegt, maar nog lang geen kampioen is.