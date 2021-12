De laatste wedstrijd in het amateurvoetbal van 2021 is gespeeld: ’t Centrum wint van Mariënheem

Uitslagen en verslagen handbal: nederlagen voor Borhave en DSVD

Handbal - In een weekend waarin veel wedstrijden in het handbal werden afgelast, kwamen de ploegen in de eredivisie wel in actie. Borhave verloor op bezoek bij VOC, terwijl DSVD in eigen huis door de ondergrens zakte en Volendam met de punten aan de haal zag gaan.

4 december