De liefde van Rotterdam voor Federer: aangepaste suite en cs stopte verbouwing voor zijn rust

FC Twente Vrouwen wint ook tweede competitie­du­el met ruime cijfers

ENSCHEDE - FC Twente Vrouwen heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen met duidelijke cijfers gewonnen. Op Sportcampus Diekman werd vrijdagavond PEC Zwolle met 6-0 verslagen. In twee competitieduels heeft de Enschedese ploeg al elf keer gescoord. Vorige week was het team van trainer Joran Pot in Noord-Holland al met 5-0 te sterk voor VV Alkmaar.

23 september