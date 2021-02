De Ligt en ongeïnspireerd Juve lijden nederlaag met perspectief bij FC Porto

Zestig tellen was de wedstrijd oud, toen Wojciech Szczesny de bal al uit zijn net mocht halen. Die vroege tegengoal mocht vooral Rodrigo Bentancur zichzelf aanrekenen, want zijn hopeloze terugspeelbal bracht Porto-spits Mehdi Taremi in de gelegenheid er 1-0 van te maken. Vervolgens had Juventus de bal, maar het spel van de Italianen was weinig energierijk en ze waren dan ook niet in staat veel te creëren. Een omhaal van Rabiot was het enige spektakel van Turijnse zijde in een teleurstellende eerste helft, maar wegens buitenspel was een eventuele treffer sowieso niet doorgegaan.