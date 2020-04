De Ligt en Ronaldo blijven bij Juve, ook Napoli heeft oogje op Vertonghen

Column Door de serie ‘Sunderland ‘Til I Die’ snap je de blinde paniek in het voetbal

9:11 Columnist Sjoerd Mossou verlekkerde zich in sportloze tijden aan de documentaire ‘Sunderland ‘Til I Die’. Volgens hem snap je na het zien ervan meteen waarom er momenteel zoveel blinde paniek is in het internationale profvoetbal.