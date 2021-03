De Ligt na volgende pijnlijke uitschakeling met Juventus: ‘Dit valt ons heel zwaar’

De Ligt begreep niet waarom Juventus, dat in de return een achterstand van 2-1 moest goedmaken, de kwartfinales niet had gehaald. Porto moest na de tweede gele kaart voor Mehdi Taremi vanaf de 54ste minuut met tien man verder, maar toch slaagde de Portugese club erin met 2-1 de verlenging te halen. Na de pijnlijke gelijkmaker van Sérgio Oliveira uit een vrije trap in de 115de minuut (2-2) gaf Juventus zich nog niet gewonnen, maar meer dan een doelpunt van Adrien Rabiot zat er in het Italiaanse wanhoopsoffensief niet in. De Ligt claimde als extra spits nog een strafschop bij een stand van 3-2, maar arbiter Björn Kuipers weigerde naar de stip te wijzen. ,,Dat we een groot deel van de wedstrijd tegen tien man hebben gespeeld, maakt het nog wat moeilijker om op deze manier te worden uitgeschakeld”, mokte De Ligt, die met landskampioen Juventus in de Serie A als nummer drie momenteel tegen een achterstand van tien punten op koploper Internazionale aankijkt.

Volgende week woensdag speelt Juventus in Turijn eindelijk de inhaalwedstrijd tegen Napoli, waarmee het team van beginnend hoofdtrainer Andrea Pirlo ook eindelijk gelijk komt in gespeelde wedstrijden. Juventus werd de afgelopen negen seizoenen kampioen van Italië, maar wacht in Europa al lange tijd op succes. Alleen in 1985 en 1996 was Juventus de beste van Europa. Er waren wel zeven verloren finales in de Europa Cup I en Champions League, voor het laatst in 2015 (tegen FC Barcelona) en 2017 (tegen Real Madrid). De afgelopen twee seizoenen ging het voor Juventus al mis tegen Ajax (in de kwartfinales) en Olympique Lyon (in de achtste finales).