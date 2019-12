De Ligt ontbreekt tegen Leverkusen

Cristiano Ronaldo is morgen wel van de partij in Leverkusen. Het duel begint om 21.00 uur.



Juve is in groep D al zeker van groepswinst. Het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz staat derde in de groep met zes punten. Atlético Madrid, dat Lokomotiv Moskou ontvangt, heeft één punt meer.