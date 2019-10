De loopbaan van Laurens Ten Dam in zes foto's

Punt achter carrièreLaurens Ten Dam sloot in de Ronde van Lombardije na veertien jaar zijn professionele wielerloopbaan af. De 38-jarige Ten Dam kende vele hoogte- én dieptepunten bij zijn verschillende ploegen Unibet.com, Rabobank en haar opvolgers, Sunweb en in het laatste jaar bij CCC. Een overzicht van de loopbaan van Ten Dam in zes foto's.

Beginjaren bij Unibet.com

Ten Dam werd in 2006 prof bij Unibet.com, in een ploeg met onder andere Bobbie Traksel, Matthé Pronk, Luis Pasamontes en Baden Cooke. Hij zou uiteindelijk twee jaar voor de Belgisch/Zweedse ploeg rijden, om vanaf 2008 in dienst van Rabobank te treden. Bij de grootste Nederlandse ploeg maakt hij in zijn eerste seizoen direct zijn debuut in de Tour de France.

Volledig scherm Ten Dam in 2007 in het shirt van Unibet.com tijdens de Ronde van Luxemburg. © Cor Vos

Giro-winst met Mensjov in 2009

Ten Dam werd in het shirt van Rabobank 21ste in de Tour van 2008 en daarmee was Lau de beste Nederlander in het eindklassement. Het jaar erop, in 2009, ging Ten Dam voor het eerst naar de Giro d‘Italia. De Italiaanse grote ronde werd één van zijn hoogtepunten, want kopman Denis Mensjov won de Giro, met Ten Dam in de rol van meesterknecht.

Volledig scherm Ten Dam (tweede van rechts) voor kopman Mensjov (in de roze leiderstrui). © AFP

Pech in de Tour

Na het succes in de Giro reed Ten Dam (net zoals Mensjov) ook nog de Tour de France. Maar de grootste wielerwedstrijd ter wereld werd een enorme teleurstelling, voor zowel Ten Dam als de ploeg. Ten Dam kwam in 2011 terug in de Tour, maar opnieuw zonder succes. Ten Dam viel hard op zijn gezicht in de veertiende etappe, maar reed de Ronde van Frankrijk wél uit. Op vechtlust, kenmerkend voor Ten Dam.

Volledig scherm Ten Dam ingepakt na een valpartij op zijn gezicht in de Tour van 2011. © Cor Vos

De klassementsrenner: 'Bau & Lau’ in 2014

Na de pechjaren 2009, 2010 en 2011, met vooral veel valpartijen en weinig sportieve prestaties, komt Ten Dam in 2012 weer bovendrijven als hij na een degelijke Tour de France (28ste in het eindklassement) als achtste eindigt in de Vuelta. In 2013 wordt Ten Dam dertiende in de Tour, maar pas dan leert Nederland hem écht kennen.



Samen met ploeggenoot Bauke Mollema brengt Ten Dam Nederland in extase door in het shirt van Belkin na tien etappes derde (Mollema) en vierde (Ten Dam) te staan in het klassement: het iconische duo 'Bau & Lau’ is geboren. Door een mindere laatste week wordt Ten Dam in die Tour 'slechts’ dertiende, maar een jaar later (in 2014) komt Ten Dam terug voor een goed klassement en wordt hij knap negende.

Volledig scherm Mollema (l) en Ten Dam (r) namens Belkin op de Mont Ventoux in de Tour de France van 2013. © photo: Cor Vos

Giro-winst met Tom Dumoulin

Na 2014, als Ten Dam zijn gewenste plek in de top-tien van het eindklassement van de Tour binnen heeft, is de klassementsrenner Ten Dam verleden tijd. Vanaf 2016 koerst hij voor Team Sunweb en daar moet hij als wegkapitein en klimknecht de kopman Tom Dumoulin bijstaan.



In 2017 mag Ten Dam als meesterknecht van Dumoulin aantreden in de Giro. Zijn tweede deelname pas, en dat acht jaar na zijn eerste deelname waarin hij met Mensjov direct de eindwinst pakte. Het worden drie prachtige weken voor Ten Dam, Dumoulin én het Nederlandse wielrennen. Mede door het beulswerk van Ten Dam weet Dumoulin de Giro te winnen en dat als eerste Nederlander ooit. Een prachtig succes ook voor Ten Dam op 35-jarige leeftijd: hij wint voor de tweede keer met een ploeggenoot de Giro.

Volledig scherm Ten Dam (r) valt Dumoulin in de armen, nadat die laatste zojuist de Giro heeft gewonnen. © ANP

Het laatste jaar

Ten Dam besloot in juli van dit jaar dat 2019 zijn laatste profjaar zou zijn. Het laatste jaar van zijn carrière reed de klimmer voor Team CCC, de ploeg van olympisch kampioen Greg van Avermaet. Hij stond nog aan de start van de Giro, maar moest daar tijdens de zesde etappe opgeven. Met een 94ste plaats in de Ronde van Lombardije sluit Ten Dam een mooie wielerloopbaan af!