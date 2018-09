De Marchi wint enerverende rit, strijdlustige Mollema niet beloond

Alessandro De Marchi heeft de elfde en langste rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De Italiaan van BMC bleef in een slopende en enerverende overgangsetappe van Mombuey naar Luintra als laatste over van een grote kopgroep en kwam solo over de streep. Bauke Mollema zat weer mee vooraan, maar werd opnieuw niet voor zijn strijdlust beloond met de ritzege.

Simon Yates behoudt de leiderstrui, al zag het daar niet de hele dag naar uit. Tijdens de etappe reed de Fransman Thibaut Pinot lang virtueel in het rood. In slotfase probeerde Movistar op een klein hellinkje met Alejandro Valverde en Nairo Quintana om Yates van de troon te stoten, maar de renner van Mitchelton Scott bleef in het spoor van zijn rivalen.



Ritwinnaar De Marchi was halverwege op avontuur gegaan met achttien andere renners, onder wie Mollema. In de slotfase kwam de renner van BMC voorop met Jhonatan Restrepo. De Marchi schudde de Colombiaan in de stromende regen enkele kilometers voor de streep van zich af. Restrepo bereikte als tweede de finish. De Italiaan Franco Pellizotti werd derde.



Voor De Marchi was het de derde keer dat hij een rit in de Ronde van Spanje won. Eerder deed de 32-jarige Italiaan dat in 2014 en 2015.