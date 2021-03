De Minaur drijft landgenoot tot wanhoop in ellenlange monsterrally met bizarre afloop

Loting UK Open: Van Barneveld kent tegenstan­der in eerste Major sinds rentree

1 maart Raymond van Barneveld weet wie zijn tegenstander is in het eerste Major-toernooi van het dartsjaar 2021, wat logischerwijs dus ook de eerste Major sinds zijn rentree als prof is. De Hagenaar stroomt in de tweede ronde van de UK Open in en neemt het daarin op tegen Alan Soutar uit Schotland.