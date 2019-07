De mooiste foto's van de ontlading op een hete avond in Eindhoven

Lammers belangrijk voor PSV: ‘Was gretig om het te laten zien’

23:23 Sam Lammers was vanavond van cruciale waarde voor PSV in het thuisduel met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League. Als invaller kopte hij vlak voor tijd de 2-2 tegen de touwen. Later maakte Donyell Malen ook nog de 3-2.