De mooiste foto’s van de vreugde na overwintering in Champions League

FC Twente botst met spelersvak­bond over bon fiscus

23:00 ZEIST/ENSCHEDE - Moet FC Twente voor zijn spelers loonbelasting afdragen over het bedrag dat makelaars jaarlijks in rekening brengen voor de begeleiding van die spelers, of moeten de spelers zelf betalen? De arbitragecommissie van de KNVB mag het zeggen.