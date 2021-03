De nagalm van de derby: Over rode fakkels bij Heracles en wegduikende spelers van FC Twente

Daar gaan we: over rode fakkels in Almelo, de man langs de lijn die wel genoten heeft van de wedstrijd, de druk op de knop in de rust, het lege decor en nog veel meer. Wat bijvoorbeeld kunnen sommige spelers van FC Twente leren van Denzel Dumfries, die nooit wegduikt voor een bal? Waar was de VAR, waar waren de kaarten en…wat viel er in dit weekend nog meer op? Zijn ze bij PSV niet raar bezig om een statement over een speler namens de hele club te sturen en wie of wat behoedt Schalke 04 nog voor de totale ondergang?