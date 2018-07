De neutrale fan komt volop aan zijn trekken

Meteen topduel voor Rini Coolen: ‘Spannende periode’

12:31 ROSENBORG – De wedstrijd woensdag tussen Celtic en Rosenborg in de tweede kwalificatieronde van de Champions League is er eentje met een Twents tintje. Rini Coolen staat als hoofdcoach van de Noorse topclub langs de lijn in Schotland.