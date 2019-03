De nieuwe generatie groeit op met het beeld van fietsende vrouwen

Oud-Heraclied Robin Gosens wordt genoemd bij Oranje, maar is toch Duits?

9:12 ENSCHEDE - De voorlopige selecties voor de nationale ploegen zijn deze week bekend gemaakt. Robin Gosens (24) komt er nog niet in voor, toch wordt zijn naam steeds vaker genoemd bij Oranje. Apart, want de speler van Atalanta Bergamo is Duits, toch?