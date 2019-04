De ongeschreven regels uit de wielermodewereld

Het was geen tijgerprint en ook geen fluorescerend roze. Er stond geen spierweefsel opgetekend, maar toch was de koersbroek van Mathieu van der Poel zondag het meest besproken kledingstuk in de Ronde van Vlaanderen. De kleur? Wit. En wit, dat kan niet volgens de ongeschreven wieleretiquette. Een overzicht van de regels in het wielrennen.

Witte koersbroek

Er was commentaar op social media. Het kwam aan bod tijdens een interview na afloop. En de kledingkeuze van Mathieu van der Poel werd zelfs het onderwerp van een column. Maar niet alleen aan de buitenkant was de witte koersbroek van Van der Poel veelbesproken. Ook in het peloton kreeg de renner het nodige commentaar.

Een profrenner die start in witte koersbroek kan rekenen op opmerkingen. ,,De meningen zijn verdeeld”, zei Van der Poel na afloop, nadat hij eerst moest lachen. Het dragen van een witte broek in een wereld met de ongeschreven regel dat wit ‘not done’ is, zegt iets over Van der Poel. Hij wil zich niet conformeren. Aan spotlights geen gebrek bij de renner die dit jaar zijn debuut maakt in de voorjaarsklassiekers, maar daar kan nog wel een beetje extra aandacht bij, dacht hij.

Volledig scherm Mathieu van der Poel tijdens de wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen. © ANP Waarom een witte broek niet kan? Wielerjournalist Thijs Zonneveld: ,,Het raakt snel vies. Je ziet je zaakje er goed in en het wordt gezien als lelijk. Er waren er maar weinig die dit hiervoor deden. Ja, Mario Cipollini, maar hij veranderde ook de ongeschreven wetten in de wielerwereld, dus dit zegt wel iets.”

Sokken

‘Wielrenners zijn sokkenfetisjisten’, schreef Thijs Zonneveld afgelopen november in zijn column. In de wereld waar de ploeg en bijbehorende sponsordeal bepaalt op welk fietsmerk en welke kleur er wordt gereden, zijn de sokken een van de weinige uitingen die renners eigen kunnen maken – al ligt tegenwoordig soms zelfs de kleur én het merk bij teams al vast.

Ooit hanteerden de Belgen de regel dat renners niet met een andere kleur sokken mochten starten dan wit. Voor het nieuwe millennium - kijk naar oude beelden van Marco Pantani, of verder terug in de tijd van Eddy Merckx – reden renners met lage sokjes, die net boven de fietsschoen uitkwamen. Tegenwoordig rijden bijna alle renners met hoge sokken, liefst ook zo hoog mogelijk opgetrokken, dat is aerodynamischer én ziet er volgens de heersende standaard beter uit.

Volledig scherm Lance Armstrong ging als een van de eersten hogere sokken dragen in het peloton. © AP Bauke Mollema biedt wat tegengewicht in de sport die druipt van ijdelheid. Gevraagd naar de trend in het peloton om de sokken zo hoog mogelijk op te trekken zei hij bijna twee jaar geleden: ,,Ik hou juist van lage sokken. Die zitten lekkerder en zijn minder warm.”

Benen

Misschien wel de oudste regel uit het ongeschreven boek der wielerwetten: beenhaar is uit den boze, benen horen gladgeschoren te zijn. En liefst glimmend van de olie, dan komen spieren mooier uit.

Er is een legio redenen te verzinnen. Geschoren benen zijn fijner voor de masseurs; geen benen met stugge haren onder handen nemen na afloop. De kans op ontstoken haarvaten is daarnaast kleiner. In de sport waar regelmatig wordt gevallen, telt ook het argument dat schaafwonden makkelijker te verzorgen zijn. En er hoort een klein aerodynamisch voordeel bij gladgeschoren benen.

Maar de belangrijkste motivatie waarom wielrenners met scheermessen aan de slag gaan, is ijdelheid. Benen worden geschoren omdat het hoort. Al had Peter Sagan daar maling aan, toen hij drie jaar geleden met ongeschoren benen bij de start van het voorjaarsseizoen verscheen. Maar Sagan is dan ook de rebel uit het wielerpeleton. Het tarten van wetten behoort tot zijn natuur. Bovendien heeft de Slowaak zijn pr goed op orde, het leverde hem ook de nodige publiciteit op.

Social media

Er is veel veranderd in de afgelopen jaren wat de ongeschreven wieleretiquette betreft. Social media en de hoeveelheid informatie die daardoor wereldwijd gedeeld wordt, is daar onder meer verantwoordelijk voor, denkt Zonneveld. ,,Toen ik begon zag je enorme verschillen qua landen. Je had subculturen op het gebied van stijl in het wielrennen. De Duitsers droegen allemaal een oorring, zoals Jan Ullrich. De Fransen droegen mega hoge sokken tot hun knieën en de Nederlanders deden hoesjes over hun schoenen, of grote witte sokken. Dat was superhip. Nu is het veel meer gemengd.”