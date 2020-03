De opmerkelijke opmars van Atalanta Bergamo

Pas kort succesvol

Atalanta, opgericht in 1907, was lange tijd een club die geen grote rol speelde in de Serie A, het hoogste niveau in Italië. Vanaf 2000 speelde de club uit Bergamo zelfs vier jaar op het tweede niveau in Italië, maar Atalanta promoveerde elke keer weer terug naar de Serie A. Sinds 2011 speelt La Dea (De Godin) zonder uitzondering op het hoogste niveau. Na vijf grijze seizoenen klom Atalanta in 2016 onder Gian Piero Gasperini uit de anonimiteit. Na de eerste Europese kwalificatie, in 2017, moest Atalanta vorig seizoen een bittere pil slikken. FC Kopenhagen was in de play-offs voor een plek in de Europa League te sterk. Maar na topseizoen 2018-2019 in de Serie A - Atalanta hield grootmachten Inter, AC Milan en AS Roma achter zich - werd voor de eerste keer een Champions League-ticket veroverd.

Nederlandse inbreng

Al bekend dankt Atalanta zijn succes aan Nederlandse inbreng. Marten de Roon en Hans Hateboer, internationals van Oranje, maken wekelijks deel uit van de basiself van Atalanta. Oud-Heraclied Robin Gosens is in het bezit van zowel een Nederlands als een Duits paspoort, maar mag zichzelf nog geen international noemen. Dat neemt niet weg dat Gosens zich bij Atalanta in de kijker heeft gespeeld. De aanvallende vleugelverdediger speelt nagenoeg alles en heeft dit seizoen zeven doelpunten en vijf assists op zijn naam staan. Waar Heracles negen ton ontving voor zijn transfer naar Italië, wordt de marktwaarde van Gosens momenteel geschat op zo’n 25 miljoen euro. De Roon is al een paar seizoenen een vaste kracht. Zijn stabiliteit in combinatie met zijn werklust maakt hem een onmisbare schakel voor de Italianen. Landgenoot Hateboer, die begin 2017 overkwam van FC Groningen, maakt evenals De Roon en Gosens deel uit van het constante middenveld van Atalanta. Waar Gosens de linkerkant van het veld bestrijkt, neemt Hateboer de rechterflank voor zijn rekening. Maar dit zijn niet de enige sterkhouders bij de ploeg van Gasperini.

De 32-jarige ster

De man in de spotlights is na gisteravond Josip Ilicic. De 32-jarige Sloveen liet tegen Valencia nogmaals zien dat hij in buitengewone topvorm verkeert. In de met 3-4 gewonnen wedstrijd in Valencia nam hij alle doelpunten van Atalanta voor zijn rekening, waarmee hij de eerste Atalanta speler is die een hattrick maakt in de Champions League.

Ook is hij de eerste speler aller tijden die vier keer weet te scoren in een uitwedstrijd van de knock-outfase van het miljardenbal. De lange schaduwspits ziet zichzelf door zijn recente optreden terug in een lijstje met Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die er tot nu toe als enige twee spelers in slaagden om minstens vijf keer te scoren in de knock-outfase van de Champions League. In de Serie A bekleedt Ilicic met vijftien doelpunten de vijfde plek op de topscorerslijst. Met acht assists daarbij opgeteld, is hij dit seizoen de meest waardevolle speler voor de Italianen. De vraag is of Ilicic en zijn kompanen, met aanvoerder Alejandro ‘Papu’ Gomez voorop, voor een verrassing kunnen zorgen in de kwartfinale.

Kwartfinale Champions League

Voor Atalanta is dit seizoen de eerste jaargang dat de club in de Champions League speelt. Een debutant dus. Er zijn bijna elk seizoen wel debutanten in het miljardenbal, maar niet elke ploeg komt gelijk zo ver. Vanaf dat de Champions League in dit format begon, in 1992/93, waren er in totaal 30 ploegen die zich plaatsten voor de kwartfinales of zelfs meer. Barcelona in 1993/94, Juventus in 1995/96 en Valancia in 1999/00 waren de enige drie ploegen die zich in hun debuutjaar gelijk voor de finale plaatsten. Vanaf 2000/01 waren er zeven teams die hetzelfde presteerden als Atalanta met Leicester City in 2016/17 en Málaga in 2012/13 als meest recente voorbeelden. Wat de ploeg presteert is dus zeker een prestatie van formaat, maar niet uitzonderlijk. Maar wie weet wat de ploeg uit Bergamo nog allemaal kan brengen dit seizoen.