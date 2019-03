De plussen en minnen van het eerste F1-weekend

Door Arjan Schouten



PLUS: Valtteri Bottas

Wat een daadkracht van die grijze muis. Nul keer winnen in 2018 en dan deze monsterstart. Zo langs Lewis Hamilton op Albert Park en solo naar de zege, in naar eigen zeggen zijn beste race ooit. Een overbodige toevoeging, want dat had iedereen al gezien in Australië. Hier stond een andere Valtteri Bottas. Eentje die tot meer in staat is dan velen dachten. Wel zo leuk voor het kampioenschap. Pakt Hamilton eens niet alle puntjes, mocht Mercedes dan toch weer veruit de beste blijken. Dan blijft het wereldkampioenschap toch wat langer spannend.