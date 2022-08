De realist regeert bij Tom Dumoulin: ‘Het was een teleurstelling te veel’

Fiorentina wint eerste duel van het seizoen

ENSCHEDE - Fiorentina is zondagavond het seizoen in de Serie A begonnen met een moeizame 3-2 overwinning op Cremonese. De winnende treffer viel in de 95ste minuut. De ploeg is donderdag de tegenstander van FC Twente in de finale van de play-offs van de Conference League.

14 augustus