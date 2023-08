‘De roep om versterkingen bij FC Twente is logisch, maar het geld moet er natuurlijk wel zijn’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Na de 2-0 zege van FC Twente op Riga FC in de voorronde van de Conference League, waren er toch wat negatieve geluiden over het spel van de Enschedeërs. Leon snapt die geluiden wel, maar wel toch een kanttekening plaatsen. „Je moet het een beetje in perspectief zien", zegt hij. „Je weet dat de ploeg waar Twente donderdagavond mee speelde niet de ploeg is waar ze in september mee de competitie in gaan.”

Waar FC Twente al een paar weken op Europees niveau acteert, speelde Heracles een ‘gewone’ voorbereiding op een nieuw voetbalseizoen. Helemaal tevreden is men in Almelo nog niet. De resultaten in de oefenwedstrijden vallen wat tegen. Toch is Ralph niet meteen in paniek. „John Lammers zegt altijd: ‘in de voorbereiding’ heb ik nog geen punt gehaald’, maar het is duidelijk dat Heracles nog onderweg is", vertelt Ralph.

Transfers

De transfermarkt is ook nog onderweg. Bij FC Twente is de roep om versterkingen logisch. Leon tempert de verwachtingen een beetje. „Mensen vergeten wel eens dat Twente al zes miljoen heeft geïnvesteerd", legt hij uit. Dat geld ging grotendeels naar het binnenhalen van Manfred Ugalde, Younes Taha en Youri Regeer. „En dan kun je roepen dat er meer spelers moeten komen, maar het geld moet er wel zijn.”

In Almelo zingt al geruime tijd de naam van Jason van Duiven rond. De jonge aanvaller van PSV heeft Almelose roots en is familie van assistent-trainer Hendrie Krüzen. „Zou dat een gerichte aankoop zijn, omdat ze hem echt nodig hebben?", vraagt Leon zich af. Ralph denkt dat het sentiment rond Van Duiven ook meespeelt, los van dat de spits een goede toevoeging aan de selectie is. „Het is combinatie van beide.”

Vooruitblik op weekend

FC Twente gaat op bezoek bij Almere City en dat is volgens Leon geen eenvoudige opgave. „Een promovendus wordt vaak gedreven door enthousiasme in de eerste weken van een competitie. Daar moet FC Twente voor waken.” Verder gaat Leon ervanuit dat FC Twente, ondanks blessures en het feit dat ze niet compleet zijn, ‘gewoon’ winnen in Almere.

Voor Heracles wacht het uitduel met Ajax. Ralph verwacht dat de Almeloërs gaan stunten en een puntje pakken in de Johan Cruijff Arena. Ajax-watcher Johan Inan van het AD belt in en laat weten dat ze in Amsterdam waarschijnlijk niet onder de indruk zijn van Heracles. „Maar Heracles hoeft er niet rouwig om te zijn Ajax nu te treffen, want Ajax is nog lang niet op oorlogsterkte.”

Heb jij een vraag over FC Twente of Heracles Almelo, of een andere voetbalvraag? Mail ‘m dan naar podcast@tubantia.nl en wellicht beantwoorden we jouw vraag in een volgende aflevering.

