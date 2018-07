De stenografen op Wimbledon: absolute topsport

De stenograven van Wimbledon doen dit werk al hun halve leven, ze reizen de wereld over, van toernooi naar toernooi. Ze weten precies welke speler snel praat, wie langzaam en wie veel scheldt. Het mooie van de transcipties is dat ze vaak heel letterlijk zijn. Veel zinnen van Rafael Nadal eindigen met ‘no’, de Amerikanen die overal ‘like’ tussen gooien en ook alle ‘ehms’ worden gewoon meegetikt.



Bertens was gisteren nog niet uitgesproken of de stenograaf schoof zijn computertje aan de kant. Klaar. Een collega kijkt even verderop nog even snel naar de tekst, zoekt soms nog iets op, schrapt links of rechts een vloek (zeker op Wimbledon) en dan wordt het doorgestuurd en is de tekst beschikbaar voor de media. De stenograven werken voor het bedrijf ASAP, dat als motto heeft: ‘When all is said, we’re done’. Volgens het artikel in de New York Times hebben minder dan 50 mensen een baan als stenograaf in de sport.