De Stofwolk scoort in wielerlijst ‘mooiste clubnamen’

De Eibergse wielervereniging De Stofwolk heeft gescoord. Niet in een koers, maar wel in de lijst met de mooiste clubnamen van Nederland. Twee vragen: op welke plek staat De Stofwolk en waar komt die naam eigenlijk vandaan?

Wielertijdschrift Wieler Revue heeft een lijst samengesteld van clubs met de mooiste naam. Een alles behalve objectief overzicht, maar de vermelding van de Eibergese vereniging is vooral voor de leden een leuke opsteker.

Wieler Revue heeft een top15 gemaakt van de fraaiste namen van Nederlandse wielerverenigingen en De Stofwolk staat op een eervolle vijftiende plaats. Dit is wat Wieler Revue meldt: ‘Na de Strade Bianche en met Parijs-Roubaix (al hopen we natuurlijk allemaal op een natte editie..) nog voor de boeg weten we allemaal wat een groep wielrenners kan aanrichten op een onverharde weg. Stof. En daarmee is De Stofwolk een prima naam voor een wielerclub.’

Bij de Eibergse wieler- en skeelervereniging zijn ze maar wat blij met die uitverkiezing. Zelf vindt de vereniging dat De Stofwolk in wielerminnend Oost-Nederland in de loop der jaren is uitgegroeid ‘tot een begrip’. ‘Met als bekendste exponent oud-prof Tristan Hoffman en voormalig beroepsrenster en huidig bondscoach bij de vrouwen Loes Gunnewijk. In de rest van Nederland blijken sommigen toch nog wat op te kijken van die naam. Vandaar de eervolle vermelding op een vijftiende plek. Winnaar werd overigens De Kannibaal, een naam die is ontleend aan de bijnaam van Eddy Merckx, de grootste wielrenner aller tijden’, aldus De Stofwolk over de lijst met fraaie namen.

Staubwolke

Maar waar komt die naam nu eigenlijk vandaan? Een van de bestuursleden van De Stofwolk heeft dat uitgezocht. ‘De wielrenners die de vereniging in 1954 hebben opgericht, deden destijds veel aan wedstrijden in Duitsland mee. Daar heette een club Der Staubwolke. Omdat ze dat blijkbaar zo’n mooie naam vonden, terwijl er in Nederland nog geen club bestond met die naam, dat ze ‘m maar meteen hebben geadopteerd.’

Nummer één

Tegenover de nummer vijftien staat de nummer één. Dat is in het lijstje van Wieler Revue WV De Kannibaal uit het Noord-Drentse Peize. De naam van de club is de bijnaam van de allergrootste wielrenner ooit: Eddy Merckx.