De structurele problemen van FC Twente; Heracles vecht tegen uitcomplex

FC Twente schoot in de vorige speelronde tegen slechts twee keer op het doel van Go Ahead Eagles. Had de formatie van Marino Pusic pech ,of is er een structureel probleem om tot kansen te komen?

Wanneer je het elftal van FC Twente grondig analyseert in het aanvalsspel is er geen statistiek in het rijtje van voorzetten, lange ballen, passes en counteraanvallen te vinden waarbij het collectief van FC Twente tot de top behoort. Het zijn voornamelijk opzichzelfstaande individuen die voor gevaar moeten zorgen bij Twente. Aitor en Rafik Zehnini behoren tot de meest frequente dribbelaars van de competitie, terwijl Javier Espinosa en Matthew Smith bij de 15 beste spelers horen wat betreft steekpasses. De ploeg van Marino Pusic ondervindt structurele problemen in het creëren van goede scoringskansen.

Heeft Twente een tekort aan spelers met scorend vermogen?

‘Je moet doelpunten tellen,’ is een vaak gehoorde kreet bij het samenstellen van een selectie. FC Twente scoorde in het huidige seizoen 27 doelpunten, het meeste na Go Ahead Eagles. Toch ligt het wat genuanceerder. De zes doelpunten in de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht vertekenen behoorlijk, bovendien heeft FC Twente na Jong AZ (6) de meeste strafschoppen gekregen (5). Bij Twente heeft Jari Oosterwijk de meeste doelpunten uit open spel (4) gemaakt, de spits die voornamelijk succesvol is als invaller. Tijdens Plan A heeft Twente een structureel tekort aan doelpunten uit open spel; dus zonder vrije trappen, corners en strafschoppen meegerekend.

Heracles gaat op bezoek bij Fortuna Sittard. Die club werkt haar wedstrijden af op natuurgras. Hoeveel minder is de ploeg van Frank Wormuth dit seizoen op natuurgras in vergelijking met prestaties op het eigen kunstgrasveld?

Op basis van thuiswedstrijden behoort Heracles bij de vier beste teams van de eredivisie, terwijl de Heraclieden met het aantal punten in uitwedstrijden op de vijftiende plaats staan. Alleen ADO Den Haag pakte minder punten op natuurgras (2) dan Heracles (4 – W1, G1, V3). Vorig seizoen trad een vergelijkbare statistiek op. Heracles stond op basis van thuiswedstrijden op de zesde plaats, maar behoorde in uitwedstrijden tot de vier slechtste teams in de eredivisie.