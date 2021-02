De ‘supermaand’ zit erop, laat februari maar komen: trainers FC Twente en Heracles vol vertrouwen

Volleybal­trai­ner Jeffrey Scharbaai uit Delden voorgoed uit de schaduw van Jan Berendsen

1 februari VROOMSHOOP - Jarenlang stond Jeffrey Scharbaai in de schaduw van volleybaltrainer Jan Berendsen. Als diens assistent leerde de 44-jarige inwoner van Delden de fijne kneepjes van het trainersvak. In Vroomshoop stonden de twee het afgelopen weekeinde voor het eerst in de eredivisie tegenover elkaar. De voormalige pupil versloeg zijn mentor.