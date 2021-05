De Twentse derby: de cijfers zijn in het voordeel van Heracles

Heracles volgt de omgekeerde weg en ligt na een knappe wederopstanding op koers voor een plek in de play-offs, al is het programma na de derby met Feyenoord en AZ als tegenstanders niet eenvoudig.

Heracles al drie keer ongeslagen

Opvallend detail: van de laatste drie Twentse derby’s won Heracles er twee. De ontmoeting van dit seizoen eindigde eerder dit jaar in 2-2. Dat was meteen ook de laatste keer dat FC Twente meer dan één keer wist te scoren in een wedstrijd.

Thuissyndroom

Wat ook niet in het voordeel van de Enschedeërs pleit zijn de slechte cijfers in eigen stadion. FC Twente wist de laatste elf thuiswedstrijden niet te winnen. Op 31 oktober 2020 werd PEC Zwolle met 5-1 verslagen. Vervolgens trad de grote droogte in. De langste reeks in de clubgeschiedenis zonder zege in eigen huis was tussen oktober 2017 en april 2018. Dat seizoen degradeerde de club.