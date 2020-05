De verjaardag van... Marcella Mesker: ‘Ik heb nu geen werk’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Marcella Mesker (61), televisiecommentatrice en voormalig tennisster.

Van harte! Hoe viert u het!

,,Bedankt, wat leuk! Er komen vandaag wat vrienden langs. Straks komt mijn dochter met haar vriend, dat is wel gezellig. Het is niet leuk om in deze tijd jarig te zijn, zeker omdat ik in april mijn moeder ben verloren. Ze was 99, een mooie leeftijd. Het is mijn eerste verjaardag zonder mijn moeder, dat is wel een beetje een vreemde gewaarwording. Ik ben vanochtend al even op de begraafplaats geweest. Toch probeer ik er ook een beetje van te genieten vandaag. Ik heb een grote tuin, dus ik wilde eigenlijk lekker gaan barbecuen. Het waait alleen een beetje hard, haha.’’

Hoe komt u verder deze tijd door?

,,Ik mis de sport ontzettend. Doordat er niet wordt getennist, heb ik natuurlijk als commentatrice even geen werk. Daarom probeer ik zelf maar een beetje te sporten. Ik ben gaan zwemmen bij mijn sportschool. Het is nogal een gedoe omdat je je ervoor moet inschrijven, maar ik ben allang blij dat het weer kan. Verder ben ik druk bezig met mijn nieuwe podcast, genaamd NLTennisPodcast. Op 2 juni verschijnt aflevering drie. Ik hoop dat Kiki Bertens te gast is.’’

Quote Tennis is een globale sport, ik verwacht eigenlijk dat we dit jaar geen toernooien meer gaan zien. Marcella Mesker

Verwacht u dat er binnenkort weer internationaal getennist mag worden?

,,Nee, ik vrees van niet... Ik denk dat er vanwege het vele reizen voorlopig geen toernooien gepland zullen staan. Wellicht over een paar maanden een klein toernooi, maar het is ook maar de vraag wie er dan komen. Je bent toch afhankelijk of spelers het zien zitten om te komen. Tennis is een globale sport, ik verwacht eigenlijk dat we dit jaar geen toernooien meer gaan zien.’’

Laten we dan maar terugblikken op het verleden. Wat beschouwt u als het hoogtepunt uit uw loopbaan?

,,Dan ga ik toch voor de titel in Oklahoma City in 1986. Het is mijn enige trofee en daar ben ik trots op, zeker omdat het een toernooi was in het enkelspel en in de WTA-tour. Ook heb ik op de 31ste plaats gestaan op de wereldranglijst. Dat zijn momenten die ik koester.’’