De verjaardag van… Rein Groenendaal: ‘Geen terrasje kunnen pakken, dat mis ik wel’

Wat doet u een beetje om de dagen door te komen?

,,Ik fiets een keer of drie in de week. Hoofdzakelijk in de bossen. De laatste tijd wat minder omdat ik veel aan het werk geweest ben. Mijn zoon heeft een nieuw huis dus hielp ik een beetje met klussen. Ik houd mezelf wel bezig. In dat opzicht merk ik niet zoveel van de coronacrisis. Maar het is natuurlijk wel een ‘dooie boel’ op straat. Restaurants zijn niet open. Als ik met mijn vrouw ga fietsen of wandelen kan je geen terrasje pakken. Dat is wel jammer en mis ik wel.”