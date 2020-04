De verjaardag van... Robin Haase: ‘Nu wel een keer tijd om een taartje te eten’

Robin, van harte gefeliciteerd! Hoe vier je het? ,,Bedankt! Normaal gesproken zit ik altijd in het buitenland, dus vier ik het meestal niet zo. Nu is daar natuurlijk wel tijd voor en eet ik inderdaad wel een taartje met mijn vriendin. Ik heb er normaal geen moeite mee om het niet te vieren. Als ik moet trainen in het buitenland ben ik soms wekenlang weg van mijn familie en vrienden. Nu kan ik, samen met mijn vriendin, een bezoekje brengen aan mijn ouders en haar ouders. Maar wel op gepaste afstand natuurlijk.” Je gaf een paar weken geleden al aan dat je ging oppassen. Doe je dat nog steeds? ,,Nee, dat was vooral aan het begin. Ik heb na mijn oproep erg veel reacties gehad maar daardoor ook veel nee moeten zeggen. Maar het was erg leuk om te doen. Nu doe ik het niet meer. Het was iets kleins wat ik wilde doen voor mensen, maar het werd wel erg breed uitgemeten. Ik ben nu weer met andere dingen bezig.”

Hoe zie je de rest van dit seizoen voor je?

,,Dit kan nog wel lang duren. Zo lang, dat we misschien wel helemaal niet meer spelen dit seizoen. Je wilt natuurlijk gewoon tennissen, want dat is je werk en doe je het liefst. Ik had gewoon veel zin in dit seizoen. Maar we moeten realistisch zijn. Er zijn belangrijkere dingen in het leven. Heel veel levens staan op z’n kop. Denk aan alle mensen in het bedrijfsleven. Die zijn gewoon hun baan kwijt, dat is veel erger. Uiteindelijk is het zonde dat we nu niet kunnen tennissen, maar ik vermaak me vooralsnog wel.”