De vette jaren zijn voorbij voor Olympia: 'Hopen op snoeppunten tegen de grote clubs'

HENGELO - Het had niet veel gescheeld of Olympia was niet met een eerste team aan het nieuwe handbalseizoen begonnen. Toen de club op de valreep drie sterkhouders zag vertrekken moesten alle zeilen worden bijgezet om toch van start te kunnen gaan. „Gezien de historie van de club zou het heel jammer zijn geweest als we geen eerste damesteam hadden gehad."

Voor het herenteam wachtte begin jaren negentig een driejarig avontuur in de eredivisie, terwijl de dames in 1996 voor één jaar de stap naar het hoogste handbalniveau zetten. De plannen van de club, om in het jubileumjaar 2017 weer in de eerste divisie te acteren, kunnen voorlopig in ieder geval de ijskast in. Zo ver is het nog lang niet voor de Hengeloërs.

Quote Nu er individueel grote stappen worden gezet, kunnen ze straks als collectief beter presteren Olympia-trainer Arjan Hospers Inmiddels acteert de ploeg van de nieuwe trainer Arjan Hospers in de tweede divisie, waar het moeizaam gaat. „Drie behaalde punten is niet veel, maar als je ziet hoe wij afgelopen weekeinde gespeeld hebben tegen D.O.S. (31-29 verlies), nota bene een oud-eredivisieclub, dan zit er zeker een stijgende lijn in", aldus Hospers.

Strijd tegen degradatie

De verwachtingen bij de oefenmeester voorafgaand aan zijn komst naar Hengelo waren niet hoog. Na afgelopen seizoen tegen degradatie te hebben gehandbald wist hij dat er wederom een zwaar jaar voor de boeg zou staan. „Misschien doen we dit jaar wel weer mee om degradatie. Of misschien degraderen we wel. Maar we gaan er in ieder geval alles aan doen om het te voorkomen."

Dat moet dan gaan gebeuren met een jonge ploeg, waarvan twee speelsters zijn overgekomen uit het tweede damesteam en de rest begin twintig is. „Ze hebben moeite met het luisteren naar de afspraken en het uitvoeren daarvan", gaat Hospers verder. „De communicatie in de dekking moet beter en ze moeten leren om samen afspraken te maken. De voorbije maanden waren ze vooral heel druk met hun eigen spel. Nu daar grote stappen in worden gezet, kunnen ze straks als collectief beter presteren."

Hars

Ook het spelen met hars was voor een aantal speelsters en compleet nieuwe ervaring. „Daardoor kun je verliezen van de slechtste ploegen. Het vasthouden en gooien van de bal was heel onwennig en ballen stuiterden op de voet. Daar hebben we het in het begin van het seizoen heel lastig mee gehad in uitwedstrijden." Momenteel traint Hospers af en toe met hars om in uitwedstrijden beter voor de dag te komen, maar in de eigen sporthal gebruikmaken van de kleverige pasta wil hij niet aan. „Een tegenstander die het gewend is komt bij ons nadelig uit. Ik hoop dat we in de tweede helft van het seizoen van de grotere clubs wat punten kunnen afsnoepen."