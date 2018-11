De Vlaeminck niet blij met dominantie Van der Poel: ‘Veldrijden is zo niet leuk meer’

FC Twente lijdt tweede nederlaag op rij

16:21 ENSCHEDE – FC Twente heeft zondagmiddag met 1-0 verloren van Go Ahead Eagles. Het is de tweede nederlaag van de Tukkers op rij in de Keuken Kampioen Divisie. Een goal van Jaroslav Navratil vlak voor rust was de enige treffer van de middag.