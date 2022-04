De voorspelling van Arsène Wenger komt uit: steeds meer vedettes zijn ‘gratis’ op te halen

Bij Heracles is het ‘moeten’ er even af: ‘Dat woord heb ik te vaak gebruikt’

Frank Wormuth staat met zijn ploeg aan het begin van de cruciale slotfase van de eredivisie. Zondag wacht in Limburg naaste concurrent Fortuna. Blijft Heracles in de eredivisie ja of nee? Hij blijft rustig onder de druk, maar ‘we zijn niet blind natuurlijk’. Drie vragen aan de trainer.

1 april