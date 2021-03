De Vries aan de slag als reservecoureur bij Mercedes: ‘Ik voel me bevoorrecht’

De Formule 2-kampioen van 2019 zegevierde vorige week bij de eerste race van het seizoen in Saudi-Arabië, in de tweede race eindigde hij als veertiende. De Vries gaat aan kop in het klassement. Zijn Belgische teamgenoot in de Formule E, Stoffel Vandoorne, is ook reservecoureur bij de toonaangevende renstal in de Formule 1. ,,Ik voel me bevoorrecht dat ik als reservecoureur mag aansluiten bij Mercedes voor het komende seizoen”, schrijft De Vries op Instagram. ,,Ik bedank de hele Mercedes-familie voor het vertrouwen en de steun.”