De Vries promoveert naar topteam in Formule 2

De coureur uit Sneek maakt al jarenlang deel uit van het opleidingsprogramma van McLaren. De Vries verruilde een jaar geleden de GP3 Series voor de Formule 2. In dienst van het Italiaanse team Rapax boekte hij een knappe overwinning in Monaco. De Nederlander verhuisde tijdens het seizoen van Rapax naar het Spaanse Racing Engineering.



De Vries stond bij elkaar vijf keer op het podium (twee keer tweede, twee keer derde) en eindigde in het kampioenschap op de zevende plaats. Bij Prema treft hij de Indonesiër Sean Gelael als teamgenoot.



,,Nyck is een gewaardeerd en populair lid van ons opleidingsprogramma'', zei directeur Eric Boullier van McLaren. ,,We zijn blij dat hij doorgaat in de Formule 2. Zijn ervaring zal hem in 2018 goed van pas komen.''