De Vries twee keer zevende op Silverstone

De 23-jarige Fries, die eerder dit jaar wel de sprintrace won op het Franse circuit Paul Ricard, staat in de stand om het WK ook zevende.



De Duitser Maximilian Günther won de sprintrace op Silverstone, voor de Britten George Russell en Lando Norris. Russel was bij de hoofdrace eveneens tweede geworden, achter de Thai Alexander Albon. Russell nam door zijn prestaties in eigen land de eerste positie in de WK-stand over van Norris.