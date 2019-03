De Vries: Wil heel seizoen meedoen om de zeges

Formule 2Nyck de Vries, de enige Nederlander in de Formule 2, begon zijn seizoen in Bahrein vandaag met een derde plaats in de kwalificatie. ,,Vanaf deze positie kan ik meedoen om de winst. En dat gaat heel het seizoen het belangrijkste zijn.‘’

Door Arjan Schouten



De top-3 van het vorige Formule 2-seizoen verkaste volledig naar de Formule 1. De nummer vier van het kampioenschap van 2018 in de belangrijkste opstapklasse - Nyck de Vries (24) - begon vandaag gewoon weer aan een nieuw Formule 2-seizoen. Zonder George Russel (Williams), Lando Norris (McLaren) en Alexander Albon (Toro Rosso) wordt de Nederlander automatisch gezien als een van de titelkandidaten. ,,Als je puur naar de statistieken kijkt, zou je dat zo kunnen beredeneren, ja”, reageerde De Vries vandaag in Bahrein, na zijn derde plaats in de eerste kwalificatie van het nieuwe seizoen. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het zo hoeft te zijn. Bovendien moet ik eerst maar eens m’n job doen en elk weekend goed presteren.”

Wat dat betreft waren zijn eerste meters in Bahrein prima. ,,Een derde plaats, tweede startrij. Ik ben er van overtuigd dat ik van deze positie mee kan doen voor de overwinning”, zo meende De Vries. ,,Dat gaat over het gehele seizoen het belangrijkste zijn, steeds. Er overal bij zitten en steeds meedoen om de overwinning.”

Met doorstomen naar de koningsklasse is hij aan het begin van zijn derde jaar in de Formule 2 even helemaal niet bezig. Het mag dan het einddoel van alle coureurs zijn, voor nu telt voor De Vries alleen de dag van morgen. De eerste race op Sakhir Circuit, die hij start achter Luca Ghiotto en Louis Déletraz. Namens een ander team, zo verruilde hij Prema voor ART. ,,Dat soort beslissingen liggen niet helemaal in mijn handen. Meer aan wat voor kansen op je pad komen”, zo verduidelijkte De Vries. ,,Uiteraard is ART een heel goed team, vorig jaar kampioen geworden. Persoonlijk denk ik dat m’n kansen hier gelijkwaardig zijn. De hele top-5 qua teams zat vorig jaar heel dicht bij elkaar en beide teams hebben een prima trackrecord. Er zit niet heel veel verschil in, wat betreft capaciteiten.”

Waar De Vries jarenlang een connectie met McLaren had, is die lijn nu dood. De Nederlander verricht geen werk meer voor de Britse Formule 1-stal. Wat dat betreft is alle hoop gericht op ART, geen kleine naam in de racewereld. Mannen als Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Romain Grosjean en Stoffel Vandoorne stonden voor hun Formule 1-carrières ook onder contract bij het Franse team. Knokt De Vries daar misschien voor zijn laatste kans, in wat al zijn derde jaar in de Formule 2 wordt? ,,Zo kijk ik er zelf niet naar”, zo vertelde de Fries in de paddock in Bahrein. ,,Ik ben vooral heel erg blij met deze kans. Dat ik voor een team als ART mag rijden en dat we er samen voor kunnen gaan. Ik heb er veel plezier in.”