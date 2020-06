De wereldgoal die na het zien van de herhaling iets minder mooi bleek

Toen Luís Figo ooit in Nou Camp een corner wilde nemen, plofte er een afgehakte varkenskop naast zijn voeten. Nou worden varkenskoppen in sommige Zuid-Europese contreien als delicatesse beschouwd, maar de sterspeler van Real Madrid snapte dondersgoed dat deze hier niet voor consumptie bedoeld was. Het was een reactie op zijn overstap enkele seizoenen eerder, van FC Barcelona naar de aartsvijand uit de hoofdstad, een soort Catalaanse middelvinger met hoektanden en neusgaten.

Op het EK 2000 gold Luís Figo als absoluut speerpunt van een gouden Portugese generatie. Het land kreeg een lastige poulefase voor de kiezen, met onder meer Engeland en Duitsland als opponenten, maar draaide daar de hand niet voor om. Portugal versloeg beide grootmachten en werd glorieus groepswinnaar. Met name de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Engeland was een lust voor het oog. De goal van Figo was het hoogtepunt.

Nou moet gezegd dat dit befaamde doelpunt van Luís Figo, een dreun van afstand die de kruising in vloog, na het bestuderen van de derde herhaling iets minder fraai werd. Het schot toucheerde namelijk het been van Tony Adams, houten klaas van beroep in de Engelse defensie. Zonder deze aanraking was de bal vermoedelijk naast gegaan of een eenvoudige prooi voor keeper David Seaman geweest. Het loont dus de moeite om de derde herhaling van het doelpunt te negeren.