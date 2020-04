De wonderschone ‘lelijke’ goal van Edward Linskens

In de muziek barst het ervan: onehitwonders. Bandjes die jarenlang aan de weg timmeren, maar de geschiedenisboeken in gaan vanwege één reusachtige hit. Crazy Town, T’Pau, Sniff ‘n the Tears, dat soort bands. Leuk en aardig als ze bij een concert wat ander materiaal spelen, maar je komt natuurlijk voor één nummer.

Edward Linskens was een onehitwonder in het voetbal. Prima om oude beelden van de middenvelder terug te zien, maar het gaat je slechts om één moment. Dat ene moment vond plaats op 6 april 1988 in Bernabéu. In de halve finale van Europa Cup I was PSV op achterstand gekomen tegen Real Madrid, en Linskens zorgde voor de gelijkmaker met een foeilelijk rollertje, een mislukt schot dat op prachtige wijze onder het been van keeper Francisco Buyo door hobbelde. Een cruciale goal, bleek later, dankzij Linskens ging PSV naar de finale.