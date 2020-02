De zaterdag van de Omloop lijkt altijd een universum ver weg

Alberge­naar Viscaal keert voor Formule 3-seizoen terug bij MP Motorsport

11:16 ALBERGEN - Bent Viscaal (20) keert in 2020 terug bij MP Motorsport. De jongeling komt namens het Nederlandse team uit in de Formule 3. Vorig jaar maakte Viscaal zijn F3-debuut al, toen nog in dienst van HWA Racelab. In 2017 reed de Albergenaar ook al voor MP, toen onder meer in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.