De zege van Evenepoel is voor hen die hem ontvielen

Door Thijs Zonneveld



Het jochie zweet. Hij neemt zijn warming-up serieus. Zijn benen bewegen, zijn fiets staat stil. Vlak voor zijn neus hangt een briefje. Hij schreef het aan zichzelf. Get those stars for even bigger stars, luidt de tekst. Remco Evenepoel wil zichzelf er nog maar eens mee inprenten voor wie hij het vandaag doet op het EK tijdrijden in Alkmaar: voor Bjorg Lambrecht, de 22-jarige renner die deze week overleed in de Ronde van Polen. En voor Stef Loos, een andere Belg en zijn ploeggenoot bij de junioren, die eerder dit jaar stierf bij een aanrijding.