De Zwaan dacht even dat hij aan hele Premier League mocht meedoen

Door Yorick Groeneweg Jeffrey de Zwaan is één van de gelukkigen die de geblesseerde Gary Anderson mag vervangen. Al dacht de 23-jarige Leidschendammer even dat hij de hele Premier League-cyclus mag meedraaien toen hij een mailtje van PDC-directeur Matthew Porter binnenkwam met Premier League Invitation in de onderwerpsregel. ,,Het spookte gelijk door mijn hoofd”, bekende De Zwaan deze week. ,,Ik dacht: oh shit, ik mag de hele Premier League gooien. Tot ik het mailtje opende… Toen bleek dat het om één avond ging, was er was geen teleurstelling hoor. Eén avond meedoen is al een droom. Ik was op mijn werk en kreeg kippenvel. Ik moest nog wel wat dingen doen, maar daarna ben ik snel wel weer gaan trainen.”

De Zwaan – bijnaam ‘The Black Cobra’ – zal het in Rotterdam nodig hebben. Vanavond moet hij zich vastbijten in voormalig wereldkampioen Rob Cross. De Engelsman zal ongetwijfeld getergd zijn nadat hij gisteren tegen Mensur Suljovic een riante 5-1 voorsprong nog uit handen gaf.



Ook De Zwaan is uit op eerherstel. Dit zit zo: op het afgelopen WK vloog De Zwaan er in de tweede ronde uit tegen Cross ondanks een ongekend hoog gemiddelde (106,09). ,,Dat ik hem hier mag treffen in Ahoy voor eigen publiek geeft wel een goed gevoel. Een betere plek voor revanche is er niet.”



En er staat meer op het spel. De Zwaan hoopt een vaste speler te worden in de prestigieuze donderdagavondcompetitie. ,,Als ik het nu goed doe, kan dat heel belangrijk zijn voor het vervolg van mijn carrière. Stel: ik sta straks op het randje om net wel of net niet toegelaten te worden, dan kunnen ze straks hierop terugkijken. Wanneer ik het hier goed doe? Het gaat dan niet alleen om winnen, het is ook belangrijk hoe je op het podium overkomt.”