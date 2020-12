De Zwaan komt niet weg uit Engeland: ‘Zo graag terug naar mijn vriendin gegaan’

,,Ik reed met mijn coach samen in een auto, Derk en Mike moesten hun Tesla nog even opladen en reden een stuk achter ons”, aldus De Zwaan. ,,We waren op weg naar de kanaaltunnel toen er opeens boodschappen op borden verschenen: de tunnel was vanwege aangescherpte coronamaatregelen gesloten. Toen hebben we die jongens in de andere auto gebeld en zijn we omgekeerd. Nu zitten we weer in het spelershotel helaas. Want ook andere manier om naar Nederland te gaan, bleken niet meer mogelijk.”

Een telefoontje met de Nederlandse ambassade leerde De Zwaan dat de huidige situatie minimaal 48 uur duurt. ,,Maar ik kreeg te horen dat het ook weleens tot 1 januari kan duren.” Extra vervelend voor De Zwaan, omdat hij zijn vriendin Daphne al anderhalve maand niet had gezien. ,,Ja, via skype. Maar zij werkt in de zorg en op haar afdeling waren acht coronagevallen. Toen hebben we samen afgesproken dat we apart van elkaar zouden blijven voorlopig om mijn deelname aan het WK niet in gevaar te brengen. Dat is best een opoffering, als je elkaar al die tijd niet eens een knuffel kan geven. Dus ik was er wel aan toe om na mijn nederlaag in m’n eerste partij snel naar haar en mijn ouders terug te gaan. Maar helaas.”

Hoe komt hij de dag nu door? ,,Ik heb lekker lang geslapen. En verder... Ik stream zelf wat en heb mijn spelcomputer bij me. Daarnaast kaarten we af en toe met een paar jongens. Mike, mijn coach Iwe Kuitert en dan nog een vierde man, net wie er tijd en zin heeft. Straks was dat Kim Huijbrechts bijvoorbeeld. Wat we dan voor spel spelen? Klaverjassen of Kingen meestal. Kan ik ook een keer winnen, haha.”

Bekijk hier de reactie van Jeffrey de Zwaan vanuit het spelershotel.