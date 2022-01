DEADLINE DAY | Ramsey arriveert bij Rangers, Emegha en Smeets vertrekken bij Sparta

Samenvatting Zweedse handbal­lers verslaan Spanje en pakken Europese titel

De handballers van Zweden zijn in Boedapest Europees kampioen geworden. In de finale werd titelverdediger Spanje met 27-26 verslagen dankzij een treffer in de laatste minuut. Zweden is voor de vijfde keer de beste van Europa.

30 januari