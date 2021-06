Deal met Poldervaart mislukt; De Graafschap moet op zoek naar andere trainer

Samenvatting Uitzinnige Weghorst dankbare bliksemaf­lei­der voor Oranje bij matige repetitie tegen Georgië

9:21 Wout Weghorst uit Borne was vanavond in de Grolsch Veste in Enschede de dankbare bliksemafleider. Bij de generale repetitie voor het EK zorgde vooral zijn doelpunt voor wat opwinding, maar wat overbleef was een matige repetitie tegen Georgië: 3-0.