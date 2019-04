Debutant Jorritsma (22) wint Enschede Marathon, parcoursrecord voor Chepkwony

Video | UpdateENSCHEDE - De 22-jarige Geart Jorritsma heeft zondag de Enschede Marathon op zijn naam geschreven. De debutant, die geboren werd in Sneek, maar nu in Arnhem woont, kwam als eerste over de finish en klokte een tijd van 2.26,35. Bij de vrouwen ging Caroline Chepkwony er met de winst vandoor. De Keniaanse zette een nieuw parcoursrecord neer: 2.26,59.

Bij de halve marathon was er eerder vandaag succes voor Enschede. Lisanne Gevelaar-Meuleman kwam in haar eigen woonplaats als eerste over de streep. Dat deed ze ook nog eens in een nieuw persoonlijk record op de 21 kilometer. De Enschedese kwam als eerste vrouw over de streep na 1.17.48. De Zweed Faberberg was op weg naar een nieuw parcoursrecord op de halve marathon (1.07.33), maar strandde in de slotfase in die missie. Faberberg finishte, na enige twijfel over de route, in een tijd van 1.08.06. Enschedeër Niels te Pas kwam als tweede over de streep. Hij had voor zijn halve marathon 1.09.27 nodig. Streekgenoot Leon Sanderman finishte als vierde in een tijd van 1.12.50.

Parcoursrecord

Sinds 2016 gaat de aandacht in de Enschede Marathon vooral uit naar een snelle tijd bij de vrouwen. Daarvoor zijn dit jaar dertien Afrikaanse loopsters naar Enschede gehaald. Daarvan hadden zich er na zo’n tien kilometer drie in de kopgroep genesteld. Het doel van de vrouwen was een verbetering van het parcoursrecord. Dat is Chepkwony gelukt. Ze verbeterde het oude parcoursrecord van de Keniaanse Sarah Jebet, dat op 2.27.29 stond. Chepkwony klokte een tijd van 2.26,59.

De loopsters hadden in de kopgroep gezelschap van onder meer Fabian ten Kate, zoon van tweevoudig winnaar Marti. Hij is kwam als derde man over de finish en is erg tevreden over zijn eerste marathon. ,,Het zou heel mooi zijn om in de toekomst hier te winnen en in voetsporen van mijn vader te treden. Maar hij liep veel sneller, dus er is nog veel werk aan de winkel. Ik heb vandaag heel erg genoten en vond het leuk om te doen. Ik ga me er zeker meer op richten.” Marti was in ieder geval trots op de prestatie van zijn zoon.

Deelnemers

De Enschede Marathon trok dit jaar meer dan 11.000 deelnemers. Op het Van Heekplein in Enschede schoot klokslag 10.00 uur burgemeester Onno van Veldhuizen de lopers weg. De finish was dit jaar voor het eerst op het Van Heekplein.

Volledig scherm Chepkwony wint de Enschede Marathon bij de vrouwen © Ralph Blijlevens